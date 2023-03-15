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Сегодня, 20:37
125
125Фото: instagram.com/astanovka98
Баннер с вёдрами подарили на юбилей ректору студенты КазНУИ
Баннер с изображёнными на нём вёдрами развернули студенты КазНУИ на крыльце вуза, передаёт BaigeNews.kz.
Ректор вуза Айман Мусаходжаева сегодня отмечает 65-летний юбилей. С помощью огромного плаката студенты пожелали ей чистого неба, с которого не будет капать в вёдра.
Дело в том, что в здании вуза не первый год протекает крыша, на входе в университет стоят десятки пластиковых вёдер.
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