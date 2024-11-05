Банкротство физлиц одобрено более 17,9 тыс. казахстанцев с 2023 года

В марте прошлого года в Казахстане стартовала программ по банкротству физических лиц. В Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали, сколько граждан обратилось и скольким было одобрено банкротство такого вида, передаёт BaigeNews.kz.

По процедуре внесудебного банкротства поступило более 131,3 тыс. заявлений. На рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений. В данное время процедура проводится в отношении 8,4 тыс. граждан. Прекращена она по заявлениям по 1,9 тыс. граждан, отозвано – по 215 заявителем

"Признаны банкротами 17,9 тыс. граждан, на сумму 40,9 млрд тенге. Отказано в применении – по 96 тыс. заявлений", ― рассказал на брифинге в Астане замглава КГД Сеилжан Ахметов.

Причинами отказа служит несоответствия критериям процедуры банкротства, в частности:

69 тыс. заявлений (или 77%) из-за отсутствия просрочки 12 месяцев (были частичные платежи);

42 тыс. заявлений (или 47%) – отсутствие кредиторов в списке финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;

39 тыс. заявлений (или 44%) наличие имущества;

28 тыс. заявлений (или 32%) отсутствие документа, подтверждающего факт проведения урегулирования с кредитором;

8,9 тыс. заявлений (или 10%) превышает порог задолженности в сумме 1 600 МРП.

"Как мы видим, граждане, зная основные критерии, все равно подают заявления и в результате получают отказы", ― пояснил зампредседателя комитета.

За применением процедуры судебного банкротства и процедуры восстановления платежеспособности обратились более 3,5 тыс. граждан. Процедура банкротства проводится в отношении 131 должника (сумма задолженности включенная в реестр требований кредиторов – 8 млрд тенге).