Банкротами признаны 1200 астанчан

Банкротами признаны 1200 жителей Астаны, передаёт BaigeNews со ссылкой на столичный ДГД.

Приём заявок на банкротство физических лиц начался с 3 марта 2024 года в рамках реализации закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".

"С момента введения закона поступило 6896 заявлений. Из них на сегодняшний день в рамках процедуры внесудебного банкротства 1202 физических лица признаны банкротами и 4976 граждан получили отказ в связи с несоответствием условий", – сообщили в ДГД.

И отметили, что с 25 августа 2024 года вводятся в действие поправки в закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". Они позволят в процедурах внесудебного и судебного банкротства:

- при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее 1 месячного расчетного показателя;

- срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);

- не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств, в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев.

Кроме того, позволит применить процедуру внесудебного банкротства по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физлиц. То есть если организация имеет права требования по соответствующим договорам независимо от его статуса (лишён лицензии, на стадии ликвидации, исключён из реестра) и формы (коллекторское агентство, микрофинансовая организация, специальная финансовая компания и т.д.), должник вправе обратиться с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства.