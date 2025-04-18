Банковские счета казахстанцев будут проверять перед назначением АСП
Эти изменения направлены на повышение прозрачности при распределении государственной помощи.
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МТСЗН Казахстана предложило нововведения в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи (АСП), которые могут существенно изменить подход к предоставлению помощи нуждающимся, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно новым поправкам, будет введено обязательное получение информации о расходах на банковских счетах граждан, включая данные о банковских займах (кроме ипотечных), микрокредитах и сберегательных вкладах. Однако важно отметить, что данные сведения будут запрашиваться только с согласия самого претендента на АСП.
Эти изменения направлены на повышение адресности и прозрачности при распределении государственной помощи, чтобы гарантировать, что помощь действительно попадет к тем, кто в ней больше всего нуждается. Таким образом, проект обещает сделать систему социальной помощи более справедливой и эффективной.
Проект находится на обсуждении на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 5 мая 2025 года.
Ранее мы сообщали, что Минтруда предлагает изменить правила назначения адресной социальной помощи в РК.
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