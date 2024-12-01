Банковские переводы казахстанцев не будут облагаться налогом

Министерство национальной экономики РК прокомментировало распространяющуюся информация об обложении банковских переводов граждан налогом на добавленную, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, речь идет об обложении налогом (НДС) комиссий, которые за свои услуги с клиентов взымают банки. Например, комиссии за переводы или выпуск карты. В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня.

"Сами переводы, осуществляемые гражданами, облагаться налогом не будут", – говорится в сообщении.

Если денежные переводы внутри одного банка осуществляются без комиссии, соответственно, в таких случаях налог не возникает.

Министерство напоминает, что проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки. Предлагаемые нормы обсуждаются в Парламенте, с бизнес-сообществом и общественностью.

Окончательный проект Кодекса будет принят в 2025 году.