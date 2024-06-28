Банковские онлайн-займы будут выдавать после биометрической идентификации

В правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов добавлен ряд новых норм, передаёт BaigeNews.

Так, банк до заключения договора банковского займа посредством Интернет вносит данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента и проводит биометрическую идентификацию клиента посредством использования услуг Центра обмена идентификационными данными или с использованием биометрических данных, полученных посредством устройств банка.



В целях выявления признаков мошенничества банк обеспечивает хранение материалов заключения договора банковского займа посредством Интернет (время проведения операций, данные об информационных системах, полученные в ходе идентификации, данные о совершенных транзакциях, направленные клиенту уведомления (SMS, push-уведомления, звонки из колл-центра) не менее 5 лет после прекращения обязательств сторон по договору банковского займа посредством Интернет.