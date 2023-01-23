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  • Банки в Казахстане готовы выплатить компенсации по депозитам более чем на 304 миллиарда тенге
pixabay.com Сегодня, 18:24
237
Сегодня, 18:24
237
Фото: pixabay.com

Банки в Казахстане готовы выплатить компенсации по депозитам более чем на 304 миллиарда тенге

Казахстанские банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Это составляет 92,3 процента от потенциальной суммы компенсации, положенной государством.

Всего компенсации подлежат вклады более пяти миллионов депозиторов, отмечают в КФГД. По статистике, 94 процента граждан, владеющих депозитом на сумму более миллиона тенге, подали заявления на получение компенсации.

"Вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы, разработанной министерством финансов и Национальным банком Казахстана. Депозиторы, которые ещё не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля 2023 года включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-компенсация, составляет 20 миллионов тенге в одном банке", - рассказал зампредседателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

Важным условием для получения премии является сохранение вклада до 23 февраля 2023 года включительно.

Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите в течение года.

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#банки #депозит #финансы #компенсация
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:24
237
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