С 2026 года правила игры на кредитном рынке Казахстана изменятся - получить ипотеку или другой заём станет сложнее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, который обязывает банки ужесточить подход к оценке платёжеспособности заёмщиков.

Теперь двух просрочек и отсутствия подтверждённого дохода будет достаточно, чтобы попасть в категорию "высокого риска". Новые правила предполагают, что банки будут обязаны оценивать риск дефолта ещё до заключения договора и усиливать контроль за такими заёмщиками. В список факторов риска попали краткая кредитная история, наличие займов в трёх и более организациях, высокая долговая нагрузка, отсутствие официального дохода и плохая кредитная репутация. Если риски превышают установленный порог, банк должен будет усилить мониторинг.

Особенно жёсткими условия окажутся для тех, кто работает неофициально или получает доходы, не подтверждённые налоговыми документами. Банки также обязаны будут сверять налоговую и бухгалтерскую отчётность и фиксировать расхождения свыше 30%.

Эти меры, как отмечают разработчики, направлены на снижение финансовых рисков, однако на практике они могут ограничить доступ к кредитованию для широких слоёв населения, особенно самозанятых, начинающих работников и тех, кто не в состоянии официально подтвердить стабильный доход. В результате рынок кредитования может стать более безопасным, но и значительно более закрытым для многих казахстанцев.

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