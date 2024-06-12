Казахстанские банки обяжут отдельно указывать комиссию по безналичным платежам и переводам денег

АРРФР разработало проект поправок в правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, передаёт BaigeNews.



В частности, добавлена норма, согласно которой информация о комиссиях, взимаемых при осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег физическими и юридическими лицами, банками указывается отдельно от других видов ставок и тарифов.



Напомним, что банки уже сейчас обязаны размещать в своих отделениях и на сайте данные о ставках и тарифах за банковские услуги с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 26 июня.