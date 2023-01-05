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pixabay.com Сегодня, 01:07
59
Сегодня, 01:07
59
Фото: pixabay.com

Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана российских рублей

Банкам второго уровня Казахстана разрешили разовый вывоз из страны наличных российских рублей. Соответствующее постановление правительства РК подписано в конце декабря 2022 года и будет действовать в течение 60 календарных дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК. 

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

При этом Нацбанк обращает внимание, что на сегодня БВУ располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платёжных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

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#финансы #банки #Нацбанк #рубль
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:07
59
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