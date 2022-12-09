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  • Банкам Казахстана разрешили операции по российским платежным картам "МИР"
ixbt.com Сегодня, 14:32
327
Сегодня, 14:32
327
Фото: ixbt.com

Банкам Казахстана разрешили операции по российским платежным картам "МИР"

В четверг, восьмого декабря, регуляторы получили письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC). В документе американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "МИР" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 

В письме отмечается, что операции с данной платёжной системой останутся под особым контролем в целях недопущения её использования для обхода антироссийских санкций.

Для предоставления разъяснений о возможностях использования платёжных карт системы "МИР" на территории Республики Казахстан Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских банков. 

"Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "МИР", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом, решение о подключении к системе "МИР" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", - говорится в сообщении.

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#банковская карта #США #Казахстан #АРРФР
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:32
327
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