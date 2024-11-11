  • 11 Ноября, 16:13
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Банк ограбили в Павлодаре через пролом в стене

Сегодня, 15:51
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: pxhere.com

В одном из филиалов Halyk Bank в Павлодаре пропали деньги. Следователи обнаружили дыру в стене здания, передаёт BaigeNews.kz.

"11 ноября в 9:30 в полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков. На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.

По факту кражи начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

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