Банк ограбили в Павлодаре через пролом в стене

В одном из филиалов Halyk Bank в Павлодаре пропали деньги. Следователи обнаружили дыру в стене здания, передаёт BaigeNews.kz.

"11 ноября в 9:30 в полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков. На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.