Банк ограбили в Павлодаре через пролом в стене
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
73Фото: pxhere.com
В одном из филиалов Halyk Bank в Павлодаре пропали деньги. Следователи обнаружили дыру в стене здания, передаёт BaigeNews.kz.
"11 ноября в 9:30 в полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков. На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП.
По факту кражи начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.
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