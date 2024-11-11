Банк обворовали в Павлодаре: почему преступление прошло успешно

Минувшей ночью в Павлодаре воры проникли в банк и совершили кражу. Сейчас отделение закрыто для посетителей, на крыльце натянута жёлтая сигнальная лента. На месте работает полиция, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Пока сумма, которую смогли украсть воры, не называется. В полиции заявили, что ведутся следствие и поиск преступников. Не озвучиваются обстоятельства произошедшего. Известно лишь, что на место происшествия полицейские прибыли сегодня утром и то, что воры взломали стену в помещении банка. Неизвестно, была ли в финансовом учреждении подключена система охранной сигнализации, а если была, то почему она не сработала. На место совершения столь дерзкого преступления выехало даже руководство департамента полиции Павлодарской области.

Отделение банка расположено на первом этаже жилой пятиэтажки на улице Естая – довольно оживлённом месте города. Рядом находятся магазины, супермаркеты и аптеки. Корреспонденту BaigeNews.kz не удалось расспросить жильцов дома о том, слышали ли они минувшей ночью какие-то подозрительные звуки, поскольку стену воры сломали. На месте происшествия не было никого, кроме сотрудников правоохранительных органов. Некоторые из них ходили по подъездам и скорее всего опрашивали проживающих в многоэтажке.

Сигнальной лентой перетянут центральный вход в банк, а также спуск в подвал многоэтажки у первого подъезда. С обратной стороны как раз и находится помещение банка. Однако с лицевой стороны мы не нашли никаких повреждений, поэтому вероятно проникнуть в банк воры смогли через подвальное помещение.

Сотрудник одной их охранных фирм на условиях анонимности пояснил нам, что воры однозначно имели на руках точную схему здания, чтобы избежать срабатывания системы сигнализации.

"В банках в цемент на полу утапливаются датчики движения. Воры, когда разбивали пол, были уверены, что в этом месте нет датчиков. Также есть лазерные датчики, которые при посторонней активности в помещении банка должны обеспечить срабатывание сигнализации", – сказал собеседник.

Он напомнил, что много лет назад в Астане также через подвал многоэтажки была совершена кража из банка, воры вынесли сейф с деньгами.

В пресс-службе банка прокомментировали ситуацию, но по сути не сказали никаких новых деталей.

"Сотрудники филиала банка содействуют проводимому расследованию для выявления обстоятельств дела. Пресс-служба банка просит ответственно отнестись к распространению любой информации. Любая ложная информация может помешать полиции в проведении своего расследования", - сообщили в пресс-службе.

Пока в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, павлодарцы в соцсетях шутят, что надеются на кражу договоров на их ипотечные займы.

Напомним, около 15 лет назад казахстанцев удивила другая громкая новость о попытке ограбления банка. В 2009 году астанчанин прокопал 74-метровый туннель от арендованного гаража до здания банка, но пол взломал не в той точке, поэтому ограбление не удалось.

Фото: Рахиля Рыспеккызы