Около 700 млн тенге задолжали алматинцы за услуги водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Сотрудники "Алматы Су" проводят рейды и отключают от водоснабжения и водоотведения злостных неплательщиков. В их число входят как владельцы частных квартир и домов, так и юридические лица. К примеру, долг одного банкетного зала Алматы составил более 1 млн тенге. При том, что доля холодной воды и канализации в общих коммунальных платежах не превышает 7%.

"Причина, по которой мы отключаем, заключается в том, что мы уже несколько раз предупреждали. За воду задолженность – 1 456 000 тенге, за канализацию – 501 000 тенге. До этого момента вынесено три предупреждения по оплате. Лишь один раз летом он заплатил 250 тысяч тенге. Остальное он не заплатил. Уже год как они в долгах", – рассказал инженер ГКП "Алматы Су" Нурсултан Сатыбалдиев.

С начала года коммунальное предприятие подало около 10 тысяч исков в суд. Если у потребителей финансовые трудности, им идут навстречу. Должникам предоставляется возможность рассрочки на несколько месяцев. Однако не все пользуются этой возможностью и продолжают игнорировать коммунальщиков. Отключение в таком случае неизбежно. Из 700 тысяч тенге 400 тысяч задолжали юридические лица.