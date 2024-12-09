Сотрудники УБОП Департамента полиции области Жетысу совместно с ДКНБ пресекли деятельность местной преступной группы, которая занималась вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Все подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Сотрудники УБОП ДП области Жетысу регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений, чтобы мотивировать пострадавших не замалчивать о преступлениях, регулярно проводятся встречи со школьниками и студентами, где обсуждаются такие темы, как вымогательство, буллинг и способы защиты от подобных угроз.

"Часто жертвы боятся обращаться за помощью в полицию из-за страха перед обидчиками, что в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям, включая суицид. Полицейские гарантируют защиту каждому заявителю", - отметили в полиции.

В Казахстане за вымогательство предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы сроком до 15-ти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что блогера подозревают в вымогательстве в Алматы.