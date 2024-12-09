Банду вымогателей обезвредили сотрудники полиции и КНБ в области Жетысу
Подозреваемые находятся за решёткой.
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Сотрудники УБОП Департамента полиции области Жетысу совместно с ДКНБ пресекли деятельность местной преступной группы, которая занималась вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Все подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
Сотрудники УБОП ДП области Жетысу регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений, чтобы мотивировать пострадавших не замалчивать о преступлениях, регулярно проводятся встречи со школьниками и студентами, где обсуждаются такие темы, как вымогательство, буллинг и способы защиты от подобных угроз.
"Часто жертвы боятся обращаться за помощью в полицию из-за страха перед обидчиками, что в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям, включая суицид. Полицейские гарантируют защиту каждому заявителю", - отметили в полиции.
В Казахстане за вымогательство предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы сроком до 15-ти лет.
Напомним, ранее сообщалось, что блогера подозревают в вымогательстве в Алматы.
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