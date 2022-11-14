Банду рэкетиров задержали полицейские в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержали шесть участников ОПГ, занимавшихся вымогательством у бизнесменов Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Возраст задержанных от 26 до 32 лет.

"Задержанные путём угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 миллиона тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback. На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области. По оперативной информации, подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались "воровской идеологии", распространяя её среди молодёжи, систематически отправляли так называемый "грев" в места лишения свободы. Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие, которые использовались преступниками для устрашения потерпевших. По данным фактам проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство".

Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.