Банду барымтачей задержали в Алматинской области
Полиция ищет возможных соучастников и сбытчиков похищенного скота.
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Сотрудники криминальной полиции при координации прокуратуры задержали группу лиц, подозреваемых в серии скотокрадств на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Правоохранители остановили две машины, в багажных отсеках которых находились семь похищенных животных.
"Задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Жертвами злоумышленников стали жители села Дегерес Жамбылского района. Украденный скот возвращён законным владельцам", – сообщили в полиции.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к более чем десяти другим эпизодам краж скота в Жамбылском и соседнем Карасайском районах. Правоохранителями проводятся мероприятия для установления возможных соучастников и сбытчиков похищенного скота.
По факту скотокрадства зарегистрированы уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
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