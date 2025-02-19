Сотрудники криминальной полиции при координации прокуратуры задержали группу лиц, подозреваемых в серии скотокрадств на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Правоохранители остановили две машины, в багажных отсеках которых находились семь похищенных животных.

"Задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет. Они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Жертвами злоумышленников стали жители села Дегерес Жамбылского района. Украденный скот возвращён законным владельцам", – сообщили в полиции.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к более чем десяти другим эпизодам краж скота в Жамбылском и соседнем Карасайском районах. Правоохранителями проводятся мероприятия для установления возможных соучастников и сбытчиков похищенного скота.

По факту скотокрадства зарегистрированы уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.