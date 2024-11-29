Бандиты обманом оформляли кредиты на малограмотных казахстанцев

В Акмолинской области задержали участников преступной группы, которые обманным путём оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 ноября полицейские выявили ОПГ, занимавшуюся оформлением заведомо невозвратных займов в банках второго уровня на малограмотных граждан региона. Задержания проведены сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью в Кокшетау и Алматы.

Всего оперативники поместили в ИВС пятерых членов группировки, число пострадавших исчисляется десятками.

По информации оперативников, в течение нескольких месяцев четверо акмолинцев и житель Алматы находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на их имя крупные кредиты. Кроме того, фигуранты пользовались доверием граждан и вывозили потерпевших в Алматы, удерживая их под предлогом обещанного быстрого заработка.

По делу признаны потерпевшими семь человек, однако, по словам полицейских, точное число жертв ещё устанавливается.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги, травматическое и холодное оружие, а также мобильные телефоны, флешкарты и банковские договоры.

По факту мошенничества, совершённого в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС. В рамках расследования сотрудниками полиции устанавливается количество потерпевших граждан и общая сумма ущерба.