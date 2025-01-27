В Специализированном межрайонном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела по роли преступной группы Джумагельдиева Армана в январских событиях 2022 года, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимыми стали "дикий Арман", экс-начальник 5-го департамента КНБ РК Искаков Руслан, экс-депутат Алматы Кудайберген Кайрат и другие фигуранты, сообщает пресс-служба судов Алматы.

К слову, преступная группа Джумагельдиева Армана осуждена за организацию массовых беспорядков и похищение граждан в г.Алматы.

"27 января т.г. в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г.Алматы завершено рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей преступной группы Джумагельдиева Армана и членов его вооруженной группы, а также экс-начальника 5-Департамента КНБ РК Искакова Руслана, экс-депутата маслихата г.Алматы Құдайберген Қайрата и других лиц. Судом установлено, что в 2016 году Искаков, будучи заместителем начальника 5-го Департамента КНБ РК, обещав покровительство со стороны органов национальной безопасности в своем лице, склонил к сотрудничеству Джумагельдиева" - говорится в сообщении.

Джумагельдиев, заручившись поддержкой органов КНБ, для расширения сфер криминального влияния на территории Казахстана и за её пределами, приступил к формированию преступной организации. Для этого на ключевые роли в преступной организации были привлечены ранее знакомые лица, отличающиеся психологической устойчивостью, отсутствием страха перед уголовным преследованием и хорошей физической подготовкой.

К слову, все члены преступного объединения Джумагельдиева были разделены на организационно, функционально и территориально обособленные группы, подчинявшиеся непосредственно ему.

"Необходимо отметить, что подразделением КНБ, возглавляемым Искаковым, были ликвидированы ряд организованных преступных групп, конкурирующих с преступной организацией Джумагельдиева. Вместе с тем, со стороны Искакова не предпринимались никакие действия по пресечению незаконной деятельности группировки Джумагельдиева", - добавили в суде.

С декабря 2017 года Джумагельдиев контролировал деятельность своего преступного объединения дистанционно, находясь в Турецкой Республике. Периодически он осуществлял сборы руководителей структурных подразделений и участников организации в Казахстане, Турции и ОАЭ.

Группировка систематически занималась поиском потенциальных жертв для расширения сферы влияния и обеспечения финансовых поступлений.



К примеру, в начале июня 2021 года члены организации узнали о задолженности одного из жителей Туркестанской области в размере 25 млн тенге перед его знакомыми. Подчиненные Джумагельдиева, избив потерпевшего и пригрозив сбросить его с шестого этажа гостиницы в г.Шымкент, вынудили его отдать 23 млн. тенге, 12 млн. из которых присвоены подсудимыми.



В начале 2022 года Искаков, Джумагельдиев и экс-депутат маслихата Құдайберген выступили ключевыми организаторами массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти.

Для этого Джумагельдиев заблаговременно прибыл в Казахстан в декабре 2021 года.



Во время январьских событий Құдайберген в гостинице "Казахстан" организовал штаб, куда им была приглашена группировка Джумагельдиева, и откуда они руководили действиями вооруженной группы и других людей, присоединившихся к ним.



Судом установлено, что 5 января 2022 года банда Джумагельдиева и его сторонники дважды выходили на площадь Республики в г.Алматы. Их целью было объединение участников массовых беспорядков и создание неконституционного органа в форме "Народного совета" для выдвижения требований к действующей власти.



Впоследствии Джумагельдиев принял решение увеличить количество участников массовых беспорядков. Для этого он вызвал в г.Алматы членов своей банды из г.Шымкент для дальнейшего их участия в выходе на площадь.



Также достоверно установлено, что Құдайберген незаконно организовал сбор людей из числа спортсменов и других лиц возле гостиницы "Казахстан" под видом оказания содействия в защите объектов бизнеса, с дальнейше целью объединения с преступной группой Джумагельдиева.



После задержания руководства КНБ в ночь с 5 на 6 января 2022 года Искаков, осознавая неизбежный провал плана по организации массовых беспорядков, решил скрыть следы преступления. Под предлогом стабилизации ситуации в г.Алматы он отдал указание Джумагельдиеву похищать людей и удерживать их в гостиницах "Казахстан" и "The Ritz Carlton Almaty".

Напомним, Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену. Его приговорили к 8 годам заключения. Экс-сотрудника КНБ Искакова приговорили к 15 годам заключения.