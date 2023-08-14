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Бананы в промышленных масштабах начнут выращивать в Туркестанской области

Сегодня, 11:50
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Бананы в промышленных масштабах начнут выращивать в Туркестанской области Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия.

По информации Минсельхоза, в ближайшее время теплица расширится еще на 5 гектаров, что позволит производить порядка 1 000 тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

"Стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.

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