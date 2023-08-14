Бананы в промышленных масштабах начнут выращивать в Туркестанской области

Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия.

По информации Минсельхоза, в ближайшее время теплица расширится еще на 5 гектаров, что позволит производить порядка 1 000 тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.