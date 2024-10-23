Балконы загорелись в многоквартирном доме в Аксу

Пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме в городе Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На четвёртом и пятых этажах многоквартирного жилого дома произошло горение четырёх балконов.

По данным МЧС, удалось предотвратить распространение пожара в квартиры.

Пожар ликвидирован на общей площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.