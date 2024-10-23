Балконы загорелись в многоквартирном доме в Аксу
Сегодня, 02:30
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Сегодня, 02:30Сегодня, 02:30
143Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме в городе Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На четвёртом и пятых этажах многоквартирного жилого дома произошло горение четырёх балконов.
По данным МЧС, удалось предотвратить распространение пожара в квартиры.
Пожар ликвидирован на общей площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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