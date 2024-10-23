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Балконы загорелись в многоквартирном доме в Аксу

Сегодня, 02:30
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:30
Сегодня, 02:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме в городе Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На четвёртом и пятых этажах многоквартирного жилого дома произошло горение четырёх балконов.

По данным МЧС, удалось предотвратить распространение пожара в квартиры. 

Пожар ликвидирован на общей площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

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