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otyrar.kz Сегодня, 07:15
295
Сегодня, 07:15
295
Фото: otyrar.kz

Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента

В трехэтажном жилом доме рухнул балкон. Инцидент произошел днем 31 января на пере­сечении проспекта Та­уке хана и улицы Каз­ыбек би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

 

По предварительной версии, обрушение про­изошло из-за большого количества снега и льда.​Обломки упали на пло­щадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек по­мещения на первом. К счастью внизу не оказалось людей. Пострадавших нет.

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#балкон #дом
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:15
295
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