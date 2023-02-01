Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента

Фото: otyrar.kz

В трехэтажном жилом доме рухнул балкон. Инцидент произошел днем 31 января на пере­сечении проспекта Та­уке хана и улицы Каз­ыбек би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

По предварительной версии, обрушение про­изошло из-за большого количества снега и льда.​Обломки упали на пло­щадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек по­мещения на первом. К счастью внизу не оказалось людей. Пострадавших нет.