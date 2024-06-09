Балкон обрушился в ночном клубе в Мексике: погибли два человека

В ночном клубе Rich в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси обрушились перила балкона на третьем этаже. В результате два человека погибли и 16 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Heraldo.

СМИ пишут, что предположительно в этом клубе проходил выпускной. В момент обрушения там проходило выступление музыканта Кевина Морено. По предварительным данным, в момент трагедии несколько человек стояли в очереди на террасе. В результате упали около 20 человек.

Молодые люди стояли в очереди, чтобы попасть на террассу. Уточняется, что сотрудники службы безопасности не указали им, что скопление людей представляет опасность для строения.

На видео момента обрушения, которые появились в социальных сетях, можно заметить, что на терассе одновременно скопились более 50 человек, в итоге конструкция не выдержала и балкон обрушился. Люди упали с высоты 12 метров, пятеро пострадавших получили серьезные травмы.

Сотрудники службы безопасности оцепили территорию, остальные посетители бара Rich были эвакуированы.

По информации TV Azteca, генеральный секретарь городского совета Хорхе Даниэль Эрнандес Дельгадильо заявил, что у бара не было разрешения на проведение выступление музыканта. По его словам, пострадали 15 человек, еще двое погибли. Бар закрыли.