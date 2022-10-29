Балки для ЛРТ в Астане закончат монтировать до конца года

Фото: azh.kz

А в следующем году планируют приступить к установке железобетонных конструкций и полностью провести инженерные сети.

До конца года в Астане завершат монтаж балок и свай на линиях ЛРТ, заверили в столичном акимате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

А в следующем году планируют приступить к установке железобетонных конструкций и полностью провести инженерные сети.

На сегодня уже смонтировали 40 сборных балок.

Отметим, строительство наземного метро началось 11 лет назад.

Фото: проект/astana.kz

Этот проект получил свою известность из-за коррупционных скандалов. В мае 2021 года семь человек осудили за хищения при строительстве легкорельсового транспорта в столице. Бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нур-Султана Рашид Аманжолов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов, экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим, а также сотрудники различных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов получили от семи до 10 лет лишения свободы.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 5,7 миллиарда тенге.

В июне 2021 года аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил, что строительство ЛРТ продолжится. По его словам, для завершения проекта понадобится порядка миллиарда долларов.

Как отметил Алтай Кульгинов, ЛРТ нельзя рассматривать как бизнес-проект. Экономической пользы он не принесёт, но зато разгрузит транспортные коридоры города.

Позже о дальнейшей судьбе столичного LRT рассказал премьер-министр РК. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что осенью из бюджета дополнительно было выделено 20 миллиардов тенге на продолжение строительства. Далее средства будут выделяться поэтапно.