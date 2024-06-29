Балхаш остался без воды в 40-градусную жару

Балхаш и ближайшие станции на день остались без воды в 40-градусную жару, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

25 июня в 3 часа ночи произошла крупная авария на главной насосной станции. Возможно, из-за сильной жары загорелся масляный изолятор на трансформаторе. Из строя вышли три глубинных насоса.

Вода исчезла во всём городе и на ближайших двух станциях – Конырат и Балхаш. Власти оперативно организовали подвоз воды. Аварию устраняли три ремонтные бригады. Подача воды в дома уже возобновилась.

"Изоляторы восстановлены, трансформатор запущен, проводятся работы по заполнению трёх скважин, параллельно работают бригады на двух скважинах, одну скважину уже восстановили. На город вода по правой ветке уже подана, стабилизация по правой ветке, будем подавать по левой ветке", – сказал аким Балхаша Сапар Сатаев.

Отмечается, что водопроводные сети города изношены на 80%. Последняя авария произошла два месяца назад. В апреле прошлого года крупное ЧП на насосной станции оставило жителей без воды на целую неделю.