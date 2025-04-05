Казахстанская боксёрша Балауса Муздиман выступила на вечере бокса в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Муздиман провела бой с филиппинкой Марией Терезой Пинили. Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Его итогом стала уверенная победа казахстанки единогласным решением судей.

Таким образом, Балауса Муздиман одержала седьмую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденной, а Мария Тереза Пинили потерпела второе поражение на профи-ринге. Напомним, хедлайнерами вечера бокса в Астане станут казахстанский боксер Жанибек Алимханулы и француз Анауэль Нгамиссенге.