Баланс сил и интересов — политолог о призывах Токаева на саммите ОТГ в Шуше

"Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия – это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в Организации уделяем особое внимание принципу медиации", — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. Глава Казахстана подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, а тюркские народы всегда должны сохранять солидарность. Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде проанализировал в интервью BaigeNews.kz актуальность повестки саммита ОТГ в Шуше и озвученных на нем инициатив президента Токаева.

— Какое значение имеет и с какой целью проводился неформальный саммит Организации тюркских государств в Шуше?

— По практике мы видим, что между проведениями очередных саммитов Организации тюркских государств стороны также практикуют формат неформальных встреч, в частности в прошлом году такая неформальная встреча состоялась в Анкаре и была посвящена проблематике помощи Турции в преодолении последствий землетрясения в Кахраманмараше. Тогда стороны согласовали план действий и определили стратегию совместной работы в этом направлении. Этот саммит в Шуше касался вопросов, связанных в большей степени с безопасностью, а также являлся промежуточным между саммитами ОТГ.

Он стал форумом, который был сосредоточен на обсуждении проблем текущей политической и экономической ситуации — это реализация транспортных, энергетических совместных проектов. В повестке нашли свое место также вопросы, связанные с экологией, поскольку Азербайджан в предстоящие месяцы станет страной-хозяйкой климатического саммита COP29.

Надо отметить, что для стран ОТГ важно предстать перед внешним миром, кроме того, что они обсуждают внутренние проблемы сотрудничества, как единая политико-правовая платформа, активно продвигающая свою повестку в глобальную политику, поэтому значение этого саммита велико.

— Как вы прокомментируете посыл казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости для тюркских народов действовать в единстве, особенно в вопросах обеспечения безопасности, учитывая сложившиеся геополитические условия?

— Дело в том, что Президент Казахстана прекрасно понимает, что в условиях геополитической турбулентности и учитывая специфику географии стран ОТГ, которые находятся между различными международными центрами силы, важно выстраивать такие отношения с внешними игроками и, конечно, между собой, которые обеспечивали бы баланс сил и интересов. Важно, чтобы география ОТГ не превратилась в полигон для выяснения отношений между внешними игроками, как это происходит в различных географиях, и чтобы в рамках ОТГ не проходило каких-то разделительных линий между крупными геополитическими игроками за сферы влияния. Призыв президента Токаева очень ценный с практической точки зрения.

— Касым-Жомарт Токаев призвал увеличивать объём товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. По вашему мнению, что этому должно способствовать? Какие проекты и инфраструктура для этого создается участниками ОТГ?

— Увеличение товарооборота и грузоперевозок между членами ОТГ является условием для активизации экономического сотрудничества. Для этого между отдельными странами ОТГ и в целом в рамках ОТГ создаются и уже создан инвестиционный фонд, который будет стимулировать проекты в рамках промышленной кооперации, ненефтяного сектора и других сфер деятельности. Надо отметить, что эти проекты позволяют интегрировать экономики стран друг с другом, а также повышать эффективность регионального разделения труда. Реализация транспортных проектов является базовым условием для активизации экономической деятельности.

За последние годы совокупный товарооборот стран-участниц ОТГ вырос, растет и товарооборот между отдельными странами ОТГ, нигде снижения не наблюдается. Это говорит о значительном потенциале. При этом, по оценочным сведениям, если несколько лет назад совокупный товарооборот между странами ОТГ составлял порядка 22-24 млрд долларов, теперь он переваливает за 30 млрд долларов. И это тоже не предел. Стороны намерены в ближайшее время нарастить объемы взаимной торговли и инвестиционных проектов.

— Президент Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков для укрепления сотрудничества в финансовой сфере. Как вы оцениваете эту инициативу?

— Это важная и своевременная инициатива по созданию такого Совета. У стран тюркской группы разные валюты, но в последнее время повышается необходимость проведения взаиморасчетов в национальных валютах, что стимулирует внутренний спрос, экономическую активность в странах и снижает зависимость от внешних экономических факторов, прежде всего, от внешних мировых валют. Взаимодействие между центробанками стран позволяет, во-первых, совершенствовать финансовые системы в рамках ОТГ, а также создает возможность для формирования общей финансовой системы, что повышает эффективность в стимулировании торгово-экономических отношений.

— Важным направлением было названо развитие коммуникаций, в том числе проект прокладки оптико-волоконного кабеля по дну Каспийского моря, школы для кадров в IT и др. Почему казахстанский президент акцентирует на этом внимание?

— Эти проекты обращены в завтрашний день. Прокладка оптико-волоконного кабеля по дну Каспийского моря позволяет повышать кибербезопасность государств, с другой стороны, создает условия для эффективности сотрудничества в сфере высоких технологий. Этот проект является цифровым коридором между Европой и Азией. Здесь значение тех стран, в пределах которых этот коридор будет прокладываться, значительно усиливается. Мы можем предполагать, что именно IT-сфера станет одной из отправных точек развития как двусторонних, так и многосторонних отношений между странами тюркской группы. В этом плане подготовка собственных специалистов важна, поскольку позволяет формировать странами новый вид деятельности и новый рынок труда.

— По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата и совместная работа для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей. Насколько актуальна экологическая повестка для стран ОТГ и почему глава Казахстана регулярно заостряет на ней внимание?

— Экологическая повестка актуальна для всего мира, и особенно для стран тюркской группы, потому что страны тюркской группы, особенно страны Центральной Азии, Азербайджан, находятся в пределах аридного пояса, где ощущается недостаток влаги и питьевой воды, здесь также происходят другие негативные процессы, связанные с повышением среднегодовой температуры воздуха. Мы наблюдаем усиленное таяние ледников как в Центральной Азии, так и у нас на Кавказе. Есть другие проблемы, связанные с сокращением уровня Каспийского моря, проблема Аральского моря – это уже настоящая экологическая катастрофа. Казахстан реализовывает проект восстановления северного Арала, это достаточно успешный проект, но усилий одного Казахстана недостаточно, нужно, чтобы все страны подключались к нему.

Рациональное водопользование, особенно питьевыми ресурсами, сегодня является актуальной задачей как для Казахстана, так и для стран Центральной Азии и Азербайджана. Азербайджан – тоже страна, которая бедна ресурсами питьевой воды, основные источники питьевой воды находятся за пределами страны, поэтому важна эффективность использования транзитных рек. Здесь нужен общий консолидированный подход. То, что Казахстан предлагает этот подход, и то, что он поддерживается другими странами региона, свидетельствует о том, что в климатической повестке у нас разночтений нет.

Каспийское море – это отдельная тема, сокращение уровня Каспийского моря – это не только серьёзная экологическая, но и социальная, экономическая проблема, поскольку она тормозит реализацию проектов в транспортной сфере, необходимо постоянно проводить дноуглубительные работы, что вызывает дополнительные затраты. Очень много средств уходит на совершенствование инфраструктуры населенных пунктов, которые находятся на побережье Каспийского моря. Сам факт обмеления Каспийского моря, обнажения больших пространств дна моря – это негативное явление: на поверхность выходят соли, ветра разносят их по странами региона, вызывая различные заболевания респираторного характера.

Конечно, здесь нужны коллективные усилия не только стран тюркской группы, но и сопредельных государств. Если брать транзитные реки, необходимо вовлекать такие страны ЦА, как Таджикистан, если брать Каспийское море, то необходимо, чтобы в этой повестке участвовала также Россия. Волга является основным водосборным бассейном для Каспия. Все это - предмет для серьезных политических дискуссий. Думается, что эта тема получит дополнительное развитие с рамках климатического саммита COP29 в Баку, поэтому очень хочется надеяться, что эти предложения найдут свою практическую реализацию.

— По итогам саммита в Шуше была принята Карабахская декларация. Каковы ее суть и значение?

— Она учитывает все поднимаемые нами вопросы – и вопросы экономического сотрудничества, и сотрудничества в сфере безопасности, и решение экологических проблем. В целом, декларация обращает внимание на необходимость консолидированных совместных действий по решению этих вопросов. Очень важно, что эта декларация подписана в Шуше, которая несколько лет назад была освобождена от оккупации силами Азербайджана без поддержки извне, что еще раз говорит о том, что вопросы безопасности являются краеугольными в тюркской повестке и государства тюркской группы имеют все возможности, чтобы обеспечить собственную безопасность в какой бы сфере это не происходило – в экономическом, военно-политическом, экологическом аспектах. Они имеют возможности и потенциал решить вопросы самостоятельно - это является одним из символов Карабахской декларации.