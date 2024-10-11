Баланс между атакой и обороной: почему сборная Казахстана с Черчесовым проиграла Австрии

В Линце прошел матч третьего тура Лиги наций, в котором сборная Австрии играла со сборной Казахстана. Матч завершился победой Австрии со счетом 4:0. Это третий матч сборной под руководством Станислава Черчесова, и пока с ним команда Казахстана не смогла одержать победу. В чем причины таких результатов? И почему сборная не смогла обыграть Австрию? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с казахстанскими комментаторами и экспертами.

Баланс между атакой и обороной

Известный спортивный комментатор Ербол Каиров подчеркивает, что в матче против Австрии тренер Черчесов провёл эксперименты с составом, предоставив молодым игрокам возможность проявить себя. Такой опыт, безусловно, полезен для начинающих футболистов, однако пока результаты остаются неоптимальными.

"Не ожидал, что будет столько экспериментов в официальном матче. Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции дал понять, что он ведет подготовку к отборочному циклу чемпионата мира. Поэтому эксперименты будут — в любом случае будут даваться шансы другим футболистам", — говорит комментатор.

По его мнению, наставник сборной Казахстана в какой-то мере держал в уме предстоящую игру в Алматы. И поэтому больше ставку он сделал на второй матч. Возможно, отсюда и причина, почему состав, который он выпустил в Линце, был достаточно экспериментальным

Он отмечает, что впервые за много лет сборная играет в четыре защитника.

"Черчесов сказал, что мы будем так играть и впредь. Это, конечно, не может не нравиться. Все равно, играя с четырьмя центральными защитниками, мы пропускаем много мячей. Он сказал, что это баланс между атакой и обороной. Поэтому я это решение поддерживаю. Результат меня, конечно, не устраивает. Мы много пропустили. В принципе, соперник мог забить семь-восемь мячей. Даже главный тренер австрийской сборной посетовал, что в первом тайме они должны были забить три-четыре мяча. Это тоже говорит о многом", — сказал Каиров.

Если в первом тайме, Казахстан практически не атаковал. Во втором тайме игра пошла гораздо интересней с выходом на поле Самородова. При этом, он отмечает, что футболистам не хватило сыгранности.

"Поэтому такой результат. Да, мы чуть больше атаковали и играли поярче, чем в матчах против Норвегии и Словении. Будем ждать, верить и надеяться, что в следующих играх возьмем очки", — заключил Каиров.

"Удивляют его высказывания"

Известный казахстанский футбольный специалист Булат Есмагамбетов отмечает, что, судя по результатам, главный тренер не знает возможности игроков, которые приглашены в сборную.

"Поражение поражению рознь. Но такие провальные матчи, нас не красят. Тот рейтинг, который мы занимаем в ФИФА, соответствует нашему результату", — сказал эксперт.

Станислав Черчесов известен своими довольными резкими высказываниями о футболе. Приехав в Казахстан, он также сделал несколько интересных заявлений.

"Если посмотреть на бумаге, то сборная Австрии находится на другом уровне. Они прекрасно проявили себя на чемпионате Европы, были у всех на слуху", — говорил Черчесов перед матчем с Австрией.

В начале сентября главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов также признался, что пока не смог найти "бриллианты" в чемпионате страны.

"Вы вопрос задаете, а такое чувство, что в чемпионате Казахстана одни бриллианты. А я их не вижу. Так не бывает. Давайте уважать своих футболистов", — сказал Черчесов.

Булат Есмагамбетов обращает внимание на заявления тренера.

"Я тоже тренер с категорией PRO и имею своё видение футбола, которое отличается от взгляда Черчесова. Однако не могу оценить правильность или ошибочность его решений — это было бы некорректно с моей стороны. Меня удивляют его высказывания. Он утверждает, что тактика 3-5-2 не приносит результата, и я с этим не согласен. Любая современная тактика может привести к успеху, если её правильно реализовать и адаптировать под команду. Создаётся впечатление, что он не стремится работать со сборной Казахстана с должной тщательностью. Если говорить о Кака в футзале, он тоже иностранец, но его подход совершенно иной. Он вкладывает душу в свою работу и старается оправдать доверие, данное ему по контракту. Про Черчесова у меня же такое сказать не получается", — сказал эксперт.

"Наследие Адиева уже не так актуально"

Известный спортивный комментатор Дидар Кадыров отмечает, что поиск новых решений Черчесова по команде пока не привели к результату. Первый гол в матче против Австрии был индивидуальной ошибкой игроков, говорит эксперт.

"Недоставало движений. Черчесов, как я понимаю, сделал ставку на тройку игроков "Ордабасы", которые действуют вместе. Он дал возможность проявить себя Айбару Жаксылыкову, который постоянно играет в "Кайсаре". Этап знакомства прошел. Если не начались эксперименты, то идет поиск новых сочетаний. Но ничем они, собственно, не закончились. Ключевая зона, где были проблемы, — это опорная зона. Мы часто запускали игроков между линиями и оставляли их. Плюс они сами наваливались, пробивая центральную зону. Не давали времени, чтобы подумать. Первый гол — это индивидуальная ошибка. Казалось бы, Ислам Чесноков сохранил мяч, передал его на Нуралы Алипа, а тот почему-то решил сыграть на игрока, на котором уже висел соперник", — сказал Кадыров.

Он добавляет, что команда не успевала за темпом австрийце. В итоге это привело к двум пропущенным голам. Главный тренер ищет новые варианты для игры, структуры команды, но пока это ничего не дало, считает комментатор.

Проблема заключается и в том, что команда не выглядит пока единым механизмом.

"Наследие Адиева уже не так актуально. Черчесов пытается найти новых игроков, чтобы это были молодые ребята. Не думаю, что это сочетание себя как-то проявило. Команда в целом не выглядит единым механизмом. Сложностей много, но удастся ли это преодолеть и добиться результата в игре со Словенией — не думаю. Хотя есть теория, что это был один состав, а против словенцев будет другой. Склонен верить, что это так. Посмотрим, что получится в итоге".

Напомним, что матч Казахстан — Словения состоится 13 октября в Алматы.

Фото: КФФ