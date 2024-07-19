Балаева разъяснила резонансные пункты проекта правил аккредитации журналистов

Министр культуры и информации Аида Балаева опубликовала в своём Facebook пост, в котором разъяснила некоторые пункты проекта типовых правил аккредитации журналистов, разработанного в целях реализации Закона "О масс-медиа" и активно обсуждаемого профессиональным медиасообществом, передаёт BaigeNews.

"В целом, правила претерпели не так много изменений – по сравнению с ныне действующими правилами аккредитации журналистов многие положения сохранены. Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований", - пишет она.

Она остановилась на пункте 10 правил, вызвавшем больше всего вопросов, а именно на условиях, которых предлагается соблюдать журналистами.