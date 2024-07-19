Балаева разъяснила резонансные пункты проекта правил аккредитации журналистов
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Министр культуры и информации Аида Балаева опубликовала в своём Facebook пост, в котором разъяснила некоторые пункты проекта типовых правил аккредитации журналистов, разработанного в целях реализации Закона "О масс-медиа" и активно обсуждаемого профессиональным медиасообществом, передаёт BaigeNews.
"В целом, правила претерпели не так много изменений – по сравнению с ныне действующими правилами аккредитации журналистов многие положения сохранены. Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований", - пишет она.
Она остановилась на пункте 10 правил, вызвавшем больше всего вопросов, а именно на условиях, которых предлагается соблюдать журналистами.
"Во-первых, действительно, для сбора и распространения информации журналисту необходимо получить аккредитацию от того СМИ, в котором планируется та или иная публикация. При этом, никто не запрещает подать заявку журналисту сразу от нескольких СМИ, в которых будет распространяться информация.
Во-вторых, данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия/события на личных аккаунтах в социальных сетях.
В-третьих, что касается вопроса введения регламента – в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим (то есть модератором мероприятия). Международный опыт США и Евросоюза и международных организаций показывает, что в случае нарушения установленных правил, а также норм закона, журналист лишается доступа к мероприятиям и имеющейся аккредитации. Так, например, в Правилах, регулирующих деятельность СМИ в Европейском Парламенте, строго отведены специальные места, в которых разрешается проводить съемку.
В-четвертых, правилами предусмотрено, что каждый государственный орган или организация сами утверждают регламент того или иного мероприятия. При этом, Министерство, как уполномоченный орган, будет направлять соответствующие рекомендации для разработки вышеупомянутых регламентов в части соблюдения принципов доступа к информации и особого статуса журналистов.
В-пятых, соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности", - добавила она.