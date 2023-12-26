Балаева рассказала о работе закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе"
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Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева рассказала о работе закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", передаёт BaigeNews.kz.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что принятый 10 июля 2023 года новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" направлен на обеспечение прав и свобод граждан, особенно в контексте взаимодействия пользователей с администрацией онлайн-сервисов.
Развитие государственного языка в сети: перевод TikTok и Telegram
Одним из ключевых аспектов законопроекта стало развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Такие гиганты, как Тик Ток и Телеграм, уже осуществили перевод интерфейса, что подчеркивает важность использования государственного языка в цифровом пространстве.
Прозрачность и ответственность в рекламе: маркировка и штрафы
Закон придает особое значение прозрачности и ответственности в рекламе. Пользователи, размещающие коммерческий контент, обязаны маркировать рекламу. Правила маркировки уже находятся на стадии анализа регуляторного воздействия и планируется их принятие до конца февраля 2024 года.
Борьба с ложной информацией: штрафы и административные санкции
Закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации. Пользователям и инфлюенсерам грозят штрафы от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тенге), а в случае повторных нарушений в течение года – административный арест на 10 суток. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией.
Все эти изменения призваны обеспечить безопасное, прозрачное и ответственное онлайн-пространство для граждан Казахстана, акцентируя внимание на этике и качестве контента в цифровой среде.
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