Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева рассказала о работе закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", передаёт BaigeNews.kz.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что принятый 10 июля 2023 года новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" направлен на обеспечение прав и свобод граждан, особенно в контексте взаимодействия пользователей с администрацией онлайн-сервисов.

Развитие государственного языка в сети: перевод TikTok и Telegram

Одним из ключевых аспектов законопроекта стало развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. Такие гиганты, как Тик Ток и Телеграм, уже осуществили перевод интерфейса, что подчеркивает важность использования государственного языка в цифровом пространстве.

Прозрачность и ответственность в рекламе: маркировка и штрафы

Закон придает особое значение прозрачности и ответственности в рекламе. Пользователи, размещающие коммерческий контент, обязаны маркировать рекламу. Правила маркировки уже находятся на стадии анализа регуляторного воздействия и планируется их принятие до конца февраля 2024 года.

Борьба с ложной информацией: штрафы и административные санкции

Закон предусматривает административную ответственность за распространение ложной информации. Пользователям и инфлюенсерам грозят штрафы от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. до 345 тыс. тенге), а в случае повторных нарушений в течение года – административный арест на 10 суток. Эта норма уже начала действовать, что подчеркивает серьезный подход к борьбе с дезинформацией.

Все эти изменения призваны обеспечить безопасное, прозрачное и ответственное онлайн-пространство для граждан Казахстана, акцентируя внимание на этике и качестве контента в цифровой среде.