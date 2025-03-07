Министр культуры и информации РК Аида Балаева приняла участие во встрече с представительницами Женского крыла партии AMANAT, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи был затронут вопрос недостаточного представительства женщин на руководящих должностях на государственной службе.

Аида Балаева отметила, что несмотря на то, что почти 56% госслужащих составляют женщины, их представительство на руководящих должностях остается ниже 40%.

Также министр рассказала, что на сегодняшний день в стране всего девять женщин занимают должности заместителей акимов областей и городов республиканского значения. В министерствах ситуация схожая — из 21 министерства лишь восемь женщин занимают посты вице-министров, что составляет не более 7-10% на ключевых должностях в центральных и местных исполнительных органах.

Глава ведомства подчеркнула, что особенно важно продвигать женщин-директоров департаментов и председателей комитетов с большим опытом и стажем на ключевые должности в центральных и местных исполнительных органах.

По мнению министра, нужно системно подойти к кадровому отбору и целенаправленно находить специалистов, достойных профессионального и карьерного роста:

"Предлагаю, чтобы Нацкомиссия совместно с женским крылом партии "Аманат" сделала глубокий анализ качественного состава госслужащих-женщин и создало рекомендации для продвижения их на госслужбе. Я не сторонник искусственного продвижения, ради цифр: напротив, данный механизм позволит выявлять лучших из лучших в соответствии с их опытом, репутацией, профессиональными компетенциями и личными качествами", - сказала она.

Кроме того, Аида Балаева выступила с предложением о создании консультационных центров для женщин.

"Еще один важный вопрос - отсутствие единого центра консультаций для женщин. Да, мы сегодня организовали консультационную помощь жертвам насилия, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д. Но при этом, нет, например, центров, где женщине разъяснят, как попасть на государственную службу, в квазигосударственный сектор. Поэтому предлагаю использовать потенциал общественных приемных и открыть при них специальные консультационные кабинеты с разъяснениями об условиях трудоустройства и других важных вопросов", - заявила Аида Балаева.

Министр добавила, что главная миссия государственного служащего – это ответственно и честно выполнять свои служебные обязанности.