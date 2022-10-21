Балаева поздравила победителей конкурса "Мерейлi отбасы-2022"

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Заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева поздравила победителей общереспубликанского конкурса "Мерейлi отбасы-2022", передаёт BaigeNews.kz.

"Подводя итоги национального конкурса "Мерейлi отбасы-2022", в продолжение добрых пожеланий главы государства, я хочу отметить, что сегодня собрались образцовые семьи, представители различных профессий, трудовых династий. Все они достойны высокого признания и уважения. Глядя на вас мы с уверенностью можем сказать, что будущее Казахстана стоит за теми семьями, в которых бережно хранятся и передаются из поколение в поколение ценности единства, согласия. Это семьи, где царит взаимоуважение и каждый занимается любимым делом, заботясь о близких и помогая окружающим", - сказала Аида Балаева.

Она считает символичным то, что поздравление победителей проходит в преддверии Дня Республики.

"Успех страны зависит от многих факторов, но, пожалуй, самый главный из них - это благополучие и счастье каждой семьи. Это искусство и каждодневный труд - быть счастливой семьей. Вы являетесь примером для всех наших соотечественников и, в первую очередь, для молодых людей, которым только предстоит создать свой домашний очаг. В этот праздничный день желаю вам, здоровья, мира и согласия!" - отметила замруководителя администрации президента.

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" уже восьмой год проводят в Казахстане по указу первого президента Республики Казахстан.

Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи. За все годы в нём приняли участие около 20 тысяч семей.

В этом году победителями стали все семьи, представляющие 20 регионов Казахстана. Их наградили сертификатами на сумму один миллион тенге.