Бакытжана Базарбека призвали соблюдать депутатскую этику в ответ на его запрос

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на заседании в палате сделал замечание депутату Бакытжану Базарбеку. Он призвал соблюдать депутатскую этику и не проявлять агрессивность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Бакытжан Базарбек поднял жителей Бостандыкского района, которых лишили пастбищных угодий.

"Мы с комиссией "Жер Аманат" вернули незаконно выделенные земли, это 8,5 миллиона гектаров. Это чтобы обеспечить нужды местного населения. Но сейчас мы получаем негативные сигналы. Те возвращённые земли, местные акиматы, коррупционеры налево-направо раздают олигархам и состоятельным людям. Есть ли такая информация, кто эти акимы? Пусть назовут фамилии здесь и сейчас", - заявил он.

В ответ вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек заявил, что распределение возвращенных в госсобственность земель - прерогатива местных исполнительных органов.

"2,2 миллиона гектаров возвращённых земель были перераспределены, и они были направлены на расширение пастбищных угодий. В основном это были отдалённые территории. Да, возможно, были перераспределены с нарушениями. Такие акиматы выявлены, но необходимо сейчас совершенствовать законодательство, и по действующему механизму мы сейчас не имеем возможности воздействовать на местных акимов. Поэтому данный вопрос необходимо решить посредством совершенствования законодательства. Затем предусмотреть ответственность акимов, и чтобы возвращаемые земли, в первую очередь, были направлены на расширение земельных угодий и для нужд населения", - сказал он.

Однако его ответ не удовлетворил депутата. Он ещё раз попросил назвать конкретные фамилии.

"Если вы не будете конкретно называть фамилии, то не будут приниматься меры к таким акимам. У нас есть уголовное законодательство, дайте нам фамилии, будем привлекать их к ответственности. Иначе мы можем даже прогнать представителей министерства", - заявил Базарбаек.

На эти его слова отреагировал спикер Палаты.

"Бакытжан Жумабекович (Базарбаев – ред.), в первую очередь необходимо соблюдать депутатскую этику, нельзя проявлять агрессивность. Я, конечно, не поддерживаю. Вы, конечно, очень правильно поднимаете вопрос…", -заявил Ерлан Кошанов.