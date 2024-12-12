Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 12 декабря в Москве принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на евразийском пространстве.

Рассмотрены и подписаны документы о сотрудничестве стран СНГ, включая государства Евразийского экономического союза, в области гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, цифровой трансформации транспортного комплекса и ряде других сфер.

Взаимодействие с СНГ – один из приоритетов международной повестки Евразийского экономического союза. С Исполкомом Содружества уже реализованы два плана совместных мероприятий, в настоящее время исполняется третий план.

Напомним, ранее стало известно, что Сагинтаев направил поздравительное письмо Путину.