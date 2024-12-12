Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на евразийском пространстве.
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 12 декабря в Москве принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на евразийском пространстве.
Рассмотрены и подписаны документы о сотрудничестве стран СНГ, включая государства Евразийского экономического союза, в области гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, цифровой трансформации транспортного комплекса и ряде других сфер.
Взаимодействие с СНГ – один из приоритетов международной повестки Евразийского экономического союза. С Исполкомом Содружества уже реализованы два плана совместных мероприятий, в настоящее время исполняется третий план.
Напомним, ранее стало известно, что Сагинтаев направил поздравительное письмо Путину.
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