Бакытгуль Хаменовой грозит 7 лет лишения свободы

Фото: Ляззат Салимова

Сегодня начались прения сторон.

Прокурор Лаура Асанова в суде № 2 города Атырау запросила 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные государственные должности для бывшего заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.kz.

"Назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена "Курмет". Ко времени содержания под стражей Хаменовой зачесть срок наказания из расчета 1 день под стражей за 1,5 дня. В связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трёх лет", - заявила прокурор Лаура Асанова.

Экс-главе областного управления культуры Акылбеку Рыскалиеву также грозит 7 лет. Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор предлагает наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и Акылбек Рыскалиев обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.





