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atpress.kz Сегодня, 14:40
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Фото: atpress.kz

Бакытгуль Хаменова попросила судью об оправдании

В Атырауском городском суде № 2 заслушали последние слова подсудимых перед приговором по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyraupress.kz.

Первым выступил руководитель ТОО "Балкыту" Умиртай Адамов, который подозревается в даче взятки. Он попросил суд смягчить ему наказание до штрафа или отбывания наказания в колонии-поселении. Подсудимый рассказал, что имеет сыновей-инвалидов и глухонемых невесток, а также попросил суд учесть его пенсионный возраст.

Хаменова также выступила с последней речью:

"Виновность подсудимых Рыскалиева и Адамова не оспаривается ни одним из них. Не скрывая деталей, не умаляя своей роли, они рассказали о совершённом ими преступлении, не пытаясь скрыть или даже смягчить его. Мы вправе назвать их рассказ о преступлении чистосердечным. Они признали себя виновными, рассказав всё о себе и против себя, поэтому очевидно, что моей причастности к делу не было изначально, гособвинитель, якобы не видя этого либо не желая признавать свои преступные упущения, с решительной категоричностью утверждает обратное. Я хочу верить в то, что суд по моим показаниям, а также Рыскалиева и Адамова вынесет частное постановление и по итогу будет возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто сфабриковал настоящее уголовное дело. Прошу оправдать меня в предъявленном обвинении. У меня все. Я не преступник и пойду до конца, чтобы доказать свою невиновность", - заявила Хаменова.

Напомним, ранее прокурор Лаура Асанова запросила для Бакытгуль Хаменовой семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Столько же сторона обвинения просит назначить и бывшему руководителю областного управления культуры Акылбеку Рыскалиеву. А для главы частной компании, которого подозревают в даче взятки, прокурор запросила четыре года колонии.

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#суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:40
115
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