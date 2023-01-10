Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда

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Во вторник, 10 января, президент Казахстана подписал указ о назначении Бакыта Нурмуханова заместителем председателя Конституционного суда РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Указом главы государства судья Конституционного суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного суда Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, он назначен должность судьи Конституционного суда с 1 января.

Бакыт Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук.

Трудовой стаж:

В 2000 - 2003 годы - преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета.

В 2003 – 2011 годы - консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного совета Республики Казахстан.

В 2011 году - руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса "А" в 2013 году).

В 2008 – 2017 годы - офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству.

В 2017 – 2022 годы - руководитель аппарата Конституционного совета Республики Казахстан.

С 1 января 2023 года - судья Конституционного Суда Республики Казахстан.