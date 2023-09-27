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Бактиёр Зайнутдинов обновил рекорд трансферной стоимости

Вчера, 18:53
АВТОР
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sports.kz Вчера, 18:53
Вчера, 18:53
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Фото: sports.kz

Обновилась трансферная стоимость полузащитника сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бактиёра Зайнутдинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По версии портала Transfermarkt, Стоимость 25-летнего хавбека на данный момент составляет 6,5 миллиона евро. По сравнению с июнем цена его трансфера подорожала на 500 тысяч.

В августе Зайнутдинов стал футболистом турецкого клуба, куда переш`л из московского ЦСКА.

Бактиёр - самый дорогой футболист в составе сборной Казахстана, следственно он обновил рекорд трансферной стоимости казахстанских игроков.

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