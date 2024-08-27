BaigeNews.kz отмечает 15-летие: Вчера. Сегодня. Завтра.
Сегодня, 19:00
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Сегодня, 19:00Сегодня, 19:00
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Информационному агентству BaigeNews.kz в этом году исполнилось 15 лет. Проект запустился в период становления казахстанской сетевой журналистики и задолго до скоростного интернета. Все эти годы он рос и развивался вместе со своими читателями, превратившись в авторитетное мультимедийное издание, которое стабильно входит в десятку лучших сетевых СМИ страны. Оперативность, достоверность и актуальность – три кита, на которых строится работа редакции. О настоящем и будущем сайта в нашем специальном репортаже расскажут журналисты BaigeNews.
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