Лента новостей

BaigeNews.kz 17 Мая, 17:50
14
17 Мая, 17:50
14
Фото: BaigeNews.kz

BaigeNews-LIVE: Заседание мажилиса

В мажилисе состоялся правительственный час "О развитии науки". О том, какие вопросы были обсуждены в интервью BaigeNews.kz рассказал член Комитета по социально-культурному развитию, депутат от партии "Ауыл" Тансауле Сериков.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
17 Мая, 17:50
14
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх