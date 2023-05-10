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BaigeNews.kz Сегодня, 12:10
210
Сегодня, 12:10
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Фото: BaigeNews.kz

BaigeNews-LIVE: Пленарное заседание мажилиса

В эфире BaigeNews.kz депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Сегодня, 12:10
210
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