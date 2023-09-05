BaigeNews LIVE: Италия может помочь казахстанцам облегчить въезд в Европу

В Италии могут помочь казахстанцам облегчить въезд в Европу. Об этом на официальной встрече с вице-премьером - министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается вопросов виз, мы будем работать, чтобы облегчить ситуацию для въезда казахстанских граждан в Европу. Наше посольство хорошо работает в этом плане. Сейчас есть два рейса в неделю в Италию", - сказал Мурат Нуртлеу.

Он подчеркнул, что Италия ценит позицию Казахстана в отношении политических изменений, а также реформы внутри нашей страны.

По словам вице-премьера, Италия намерена и дальше тесно сотрудничать с Казахстаном. Речь идёт об образовании, промышленности, а также бизнес-сфере.

"Верю, что союз между промышленностью Италии и сырьевыми материалами в Казахстане может принести большие результаты обеим странам. Я согласен с идеей создания итало-казахстанского бизнес-совета, который позволит нашим отношениям развиваться ещё больше в сфере бизнеса", – сказал Антонио Таяни.