Байжанов признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Судья Айжан Кульбаева огласила приговор в отношении подсудимого Бахытжана Байжанова, обвиняемого в укрывательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.
"Байжанова Бахытжана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного Кодекса РК и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Время содержания Байжанова под стражей с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за полтора дня", - зачитала приговор судья.
Напомним, Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).
Самое читаемое
- Названа приправа, повышающая риск рака желудка: она есть на каждой кухне
- Мужчину избили трубой на глазах у прохожих в Карагандинской области
- Разгромом и потасовкой обернулся хоккейный матч Казахстан — Словакия
- Путин решил сменить министра обороны
- В ТОП-5 завершил Казахстан мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam