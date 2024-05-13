Байжанов признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления

Судья Айжан Кульбаева огласила приговор в отношении подсудимого Бахытжана Байжанова, обвиняемого в укрывательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

"Байжанова Бахытжана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного Кодекса РК и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время содержания Байжанова под стражей с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчета 1 день за полтора дня", - зачитала приговор судья.

Напомним, Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).