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Бахтияр Артаев получил новую должность

Сегодня, 12:51
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Бахтияр Артаев получил новую должность Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51
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Известный казахстанский боксер и олимпийский чемпион Бахтияр Артаев назначен руководителем управления по физической культуре, спорту и туризму Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в Астане под председательством министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова состоялось заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. Рассмотрены кандидатуры четырёх претендентов на должность главы Управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области

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