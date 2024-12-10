Известный казахстанский боксер и олимпийский чемпион Бахтияр Артаев назначен руководителем управления по физической культуре, спорту и туризму Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, в Астане под председательством министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова состоялось заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. Рассмотрены кандидатуры четырёх претендентов на должность главы Управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области