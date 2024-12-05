Бахтияр Арбаев претендует на должность в акимате Кызыдординской области

В Астане под председательством министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова состоялось заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. Рассмотрены кандидатуры четырёх претендентов на должность главы Управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

На должность выдвинули кандидатуры: чемпион Афинской Олимпиады, боксёр Бахтияр Артаев, и.о. руководителя Управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области Жигер Айекешов, директор футбольного клуба "Кайсар" Садык Мустафаев и руководитель КГУ "Спортивный клуб "Елорда" для лиц с ограниченными возможностями" при акимате Астаны Азамат Тагаев.

Члены комиссии задали кандидатам вопросы, касающиеся их профессионального опыта, планов по развитию спорта в регионе, а также уровня знаний в области спортивной науки и менеджмента.

Кандидатуры выдвигаются местным исполнительным органом, однако их назначение осуществляется только после получения положительного заключения комиссии, созданной при министерстве туризма и спорта.