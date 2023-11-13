Бахтиер Зайнутдинов не будет играть в матчах с Сан-Марино и Словенией

В Казахстанской федерации футбола заявили, что полузащитник сборной Бахтиер Зайнутдинов не сможет участвовать в матчах с Сан-Марино и Словенией из-за полученной травмы во время матча с турецким "Истанбулом Башакшехиром", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Как сообщили в КФФ, у Бахтиера Зайнутдинова перелом носовой кости и повреждена глазница. Травма будет заживать не менее 2-3 недель.

"По плану сегодня в сборную должен был присоединиться Бахтиер Зайнутдинов. К сожалению, пришлось пропустить тренировку и две решающие игры", - сообщили в федерации.

Ранее сообщалось, казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов получил травму в матче с турецким "Истанбулом Башакшехиром" в 12-м туре чемпионата Турции.

Матч между сборной Казахстана и Сан-Марино состоится уже в эту пятницу, 17 ноября на стадионе "Астана Арена" в рамках квалификации Чемпионата Европы 2024 года.