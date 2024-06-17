Бахилы по 3500 тенге за пару продал бизнесмен медучреждению в Абайской области

Прокуроры в предотвратили закуп бахил на сумму в 60 раз превышающую их рыночную стоимость, передаёт BaigeNews.kz.

Закуп осуществлялся медицинско-образовательным учреждением Абайской области. Конкурс на поставку 500 пачек бахил (25 тысяч пар) выиграл предприниматель, предложивший наименьшую сумму - 887 500 тенге.