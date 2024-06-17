Бахилы по 3500 тенге за пару продал бизнесмен медучреждению в Абайской области
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Прокуроры в предотвратили закуп бахил на сумму в 60 раз превышающую их рыночную стоимость, передаёт BaigeNews.kz.
Закуп осуществлялся медицинско-образовательным учреждением Абайской области. Конкурс на поставку 500 пачек бахил (25 тысяч пар) выиграл предприниматель, предложивший наименьшую сумму - 887 500 тенге.
"Предприниматель попытался поставить лишь 500 бахил (250 пар), по 1 775 тенге за штуку. Решением Специализированного межрайонного экономического суда области Жетысу требования предпринимателя поддержаны, суд обязал учреждение принять товар с выплатой денежных средств. И лишь мерами прокурорского реагирования в апелляционной инстанции удалось отменить незаконное решение, доказав что рыночная стоимость бахил не превышает 30 тенге", - сообщили в прокуратуре.