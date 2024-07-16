Багдат Мусин представил нового главу Kcell

Председатель правления "Казахтелекома" и экс-министр цифрового развития Багдат Мусин назначил на должность гендиректора Kcell Аскара Жамбакина. Аскар Серикович заменит на этой должности Асхата Узбекова, который возглавлял компанию с мая 2022 года, передаёт BaigeNews.

К слову, 15 июля этого года Аскар Жамбакин был освобожден от должности вице-министра цифрового развития. Он занимал этот пост с ноября 2020 года.

Жамбакин родился в 1985 году в Алматы. В 2007 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, в 2009 году - университет Манчестера.

В 2014-2016 годах - заместитель директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка. В 2016-2017 годах занимал должности заместителя директора, директора департамента в АО "Казкоммерцбанк". В 2017-2018 годах - менеджер программ проектного офиса, советник председателя правления национального ИКТ-холдинга "Зерде". С 2018 по 2020 год занимал руководящие позиции в коммерческих организациях.