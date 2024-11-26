Багдат Мусин пообещал в 5 раз увеличить скорость интернета в сельских школах

Председатель Правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин заявил, что в 828 школах Казахстана в скором времени будет дополнительно проложена оптика. По 329 школам работы уже прошли, волокно протянули на 222 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Мусина.

"Ко всему этому в 891 сельской школе мы повысим скорость интернета в 5 раз без дополнительных плат. Сейчас по договору с МЦРИАП школы подключены к интернету со скоростью 10 Мбит/сек, и мы повысим скорость до 50 мбит/сек!!!" - сказал глава правления "Казахтелекома".

В планах у компании - охват оптикой максимального количества школ.

"На данный момент цифровая инфраструктура уже охватывает порядка 4 000 школ. Иначе зачем нам отечественный телеком, если для обучения будущего поколения мы должны обращаться к зарубежным операторам?! Я об этом всегда говорил, как будучи министром, так и сейчас", - резюмировал Багдат Мусин.

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