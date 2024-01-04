Багдат Мусин лично проверил качество интернета от Starlink в сельской школе

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в преддверии Нового года посетил село Майшукур в Акмолинской области, где в рамках подключения к интернету 2000 сельских школ с помощью Starlink присоединена местная школа, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минцифры лично проверил качество предоставляемых услуг, поговорил с учителями и детьми.

"Учителя рассказали, что после подключения интернета Starlink у них появился доступ к современным учебным материалам, что положительно сказывается на образовательном процессе. С улучшенным доступом к информации учителя могут более эффективно проводить уроки, а ученики получают доступ к более широкому спектру образовательных ресурсов. Это также способствует развитию цифровой грамотности среди учащихся, что важно в современном мире", - написал Мусин в Facebook.

Интернет от Starlink, предоставляющий высокую скорость (около 200мб/сек) и стабильность подключения, является важным инструментом для улучшения образовательной среды в сельской местности.